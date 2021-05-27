Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı
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Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı

Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de takımdaki bütün futbolculardan indirim talep edildi. Başkan Ali Koç'un talimatıyla gönderilen mesajda, takımın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ve şampiyonluk yolunda önemli takviyelerin yapılabilmesi için futbolculardan %15'e yakın fedakarlık istenildi. Ancak buna çoğunluk karşı çıktı. Maaşta yardımcı olmayan oyuncuların satış listesine koyulabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de mali olarak işler hiç iyi gitmiyor. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nin kaçması, sezon başı yüksek maliyetle kurulan takımın giderlerini karşılamadı. Eğer şampiyonluk gelseydi, birçok ödeme yapılacaktı. Önümüzdeki sezon yapılacak transferler için maaş bütçesinin biraz daha daraltılması planlandı. Futbolculardan %15'e yakın indirim talep edildi. Ancak buna karşı çıkanların sayısı bir hayli fazla oldu.

"İNDİRİMİ KABUL ETMEYEN GİTSİN"

Yönetimin, indirimi kabul etmeyen futbolcularla yolları ayırabileceği belirtildi. Kadronun maaş bütçesini 40 milyon euro seviyelerinde tutmaya çalışan Sarı-Lacivertliler'in, yeni transferler için durumu tehlikeye girdi. Bu sebeple herkes gözden çıkartılabilir durumda.

AYNISINI MAX KRUSE DE YAPMIŞTI

Fenerbahçe'nin davalı olduğu Max Kruse de, ücretini alamaması ve indirime gitmemesi sebebiyle takımdan ayrılmış, dava açmıştı. Haklı bulunan Max Kruse'ye Fenerbahçe bir miktar tazminat da ödedi. Fenerbahçe, yine haksız bir fesih yapmaya kalkışırsa başının yine derde girme ihtimali var.

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