: Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı

18.02.2020 00:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:54

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak Galatasaray derbisi öncesi hiç beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre karşılaşmanın ardından eleştirilerin odak noktasına yerleşen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray derbisi öncesi bugün gerçekleştirilen ilk idmanda takımının başında yer almadı.

ERSUN YANAL BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTI

Ancak akıllarda soru işaretleri yaratan bu durumun daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. Yanal'ın bu sezon kaybedilen bazı maçların ardından da ilk idmanda takımın başında yer almadığı sonraki çalışmalara katıldığı öğrenildi.Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ile Selahattin Baki, takımın derbi önces yaptığı ilk idmanı takip etti. Koç ve kurmayları, futbolculara zorlu maç öncesi "Arkanızdayız" mesajı verdiler.

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