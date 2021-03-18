Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak
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Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak

18.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:30

Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışının kader maçlarından biri oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'un derbi planı şekillenmeye başladı. Genç çalıştırıcı hızlı hücumlarla siyah-beyazlıları yıkmaya çalışacak.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş derbisiyle şampiyonluk yarışındaki kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'ye galibiyetten başka bir skor yaramıyor. Eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Erol Bulut ise derbinin planını belirledi.

STOPERLER GENİŞ ALANDA YALNIZ KALABİLİYOR

Siyah-beyazlıların en önemli özelliği gol gelmediği taktirde belli bir noktadan sonra rakip yarı sahaya oyunu yıkmak. Bunun beraberinde getirdiği riskler de söz konusu. Stoperler, takım bu oyunu oynarken geniş alanda yalnız yakalanabiliyor.

STOPERLERDEN BİRİNİ TEK BAŞINA YAKALAMAYA ÇALIŞACAK

Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında Wellinton'un yalnız kalıp Crivelli'ye geçilmesi bunun en önemli örneklerinden. Yapılan analizlerde siyah-beyazlıların en önemli zaafının bu olduğu belirlendi. Bu yüzden sarı-lacivertliler başta Wellinton olmak üzere siyah-beyazlı stoperlerden birini tek başına yakalamaya çalışacak. Bu durum doğrudan golle sonuçlanmasa bile kırmızı kart, penaltı ve buna bağlı birçok ihtimali de beraberinde getirecek.

OSAYI-SAMUEL, VALENCIA VE PELKAS ETKİLİ OLABİLİR

Sarı-lacivertli takımın Osayi-Samuel, Enner Valencia, Dimitris Pelkas gibi bu tip fırsatları değerlendirebilecek çabuk ve etkili oyuncuları söz konusu olduğu için bu avantajdan yararlanmaya çalışacak.

(MİLLİYET)

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak
Haber Yorumları (1)
ASI SERSERI: NE YAPSA BOS CUNKU BESIKTASIN KAYBETMEYE TAHHAMMULU YOK KAZANIRSA YUZDE 80 SAMBIYON DIYEBILIRZ
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