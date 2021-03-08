Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

08.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:35

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu krizinin perde arkası ortaya çıktı. Belözoğlu, Erol Bulut'un Caner Erkin'i kadro dışı bırakmasına kızarak, "Melo, Riera'yı yumrukladıktan 3 gün sonra maça çıktı. Kriz böyle yönetilmez" dedi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifa etti haberlerinin perde arkası ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken Emre'ye danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.

"TAKIMIN ZARAR GÖRMEMESİ İLK HEDEF OLMALI"

Takvim'in aktardığı habere göre; Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

İDMANLARDAN MEMNUN DEĞİL

Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

CANER ÖZÜR DİLEDİ

Erol Bulut'un Caner Erkin'in kadro dışı kararını Emre Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti. Bu arada Caner Erkin'in Erol Bulut'tan özür dilediği ve affedileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu
Haber Yorumları (8)
ÖMER: Mesut gibi bi yidizi bøyle emrelere erollara oyuncak ettilerya nediyim. . . bi GALATASARAYLI olarak mesutu severim ama bu durumada gulerim :-D
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CANMEN: Erol Hocanin destekcisiydim. . . genc dedik, Alanyayi iyi konuma getirdi dedik, kadro genis capta yeni ve onsuz transferler yapildi dedik. . . sezonun ücte ikisi geride kaldi takimin oyun sablonu yok, kondisyonu düsük, oyuncular tetirgin ve güvensiz. . . Mesutu bastan kurtarici olarak oynatmasi hem Takimi, hemde Mesutu yakti. . . ve en cok onu sogutanda hatalarini görmemesi. . . derhal gitmeli. . . sampiyonluk imkansiz malesef. . .
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FB: eğer bizim hocamız şenol güneş daum fatih terim aykut kocaman lucescu gibi hocalardan biri olsaydı eğer bu takım fenerbahçe açık ara yapmıştık liderdik şu anda ama takımda hoca yokki futboldan pek anlamıyor boşuna zaman kaybettik devre arasında transferlerle beraber yeni hocayı getirmeliydik ama zaman geçtikçe şampiyonluk gidiyor hala yönetim erol bulutu tutmaya devam ediyor maalesef hocalığı çok kötü erol bulutun çoktan gitmeliydi ama torpili nereden geliyor hala nasıl tutuluyor hayretçe birşey
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