Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi

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Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleriyle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi Cengiz Ünder. Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz için Emre Belözoğlu devreye girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmak istiyor.

Kanarya bir yandan da sakatlardan gelen olumlu haberler teknik heyeti sevindiriyor. Takıma dönen Pelkas'ın ardından Novak, İrfan Can ve Gustavo'nun da Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.

SEZON SONU SÜRPRİZİ CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonunda yılın bombasını patlatmak için kolları sıvadı.

Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü.

ROMA İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında ortaya atılan iddialar arasında.

(Fotomaç)