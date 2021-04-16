Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti'ye sağlık ekibinden onay çıkmadı. Bir süre önce bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli kanat oyuncusunun sezonu kapattığı bildirildi. Sağlık ekibi, futbolcunun forma giymesinin risk taşıdığını teknik ekibe iletti.

Sakatlıktan dönerek yüzleri güldüren Diego Perotti'den bu kez iyi haber gelmedi. Arjantinli futbolcunun çalışmalara devam etmesine rağmen ligin kalan bölümünde oynatılmaması rapor edildi. Sağlık ekibi, Emre Belözoğlu'na Perotti'nin risk taşıdığını ve sakatlığının nüksedebileceğini aktardı. Ancak yıldız futbolcu bireysel çalışmalarda çok istekli ve dönmek için yoğun çaba harcıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Perotti, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanmıştı. Fanatik'in haberine göre; yaklaşık 6 aydır forma yüzü göremeyen tecrübeli isim bireysel çalışmalara geçtiğimiz hafta start vermişti ama sağlık ekibi hazır bulmadı. Tangocu'nun iyileşme süreci olumlu ilerlese de çok büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirlendi.

Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Nikos Dendias Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Burak Sergen Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Arslan Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 09:50:42. #1.16#

title