Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak
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Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak

28.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:59

Fenerbahçe'de takıma katılan oyuncuların ardından yolların ayrılacağı isimler de ortaya çıktı. Galatasaray derbisinin ardından başta Serdar Aziz olmak üzere bazı isimler, transfer dönemi bitene kadar takımdan gönderilecek.

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve şimdiye kadar 14 futbolcu transfer eden Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam edecek. Galatasaray derbisi öncesi de bunun sinyalleri geldi.

Tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı olmamasına rağmen kadroya alınmaması gözlerden kaçmadı. Özellikle maaşında indirim talep edilen Serdar Aziz'in kadroda düşünülmemesi ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak

DIRAR, RODRIGUES, FREY VE ALLAHYAR'A YOL GÖRÜNDÜ

Serdar Aziz dışında Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'a da derbi kadrosunda yer verilmedi ve bu isimlerin kadroda düşünülmediği belirtildi.

Transferlere 5 Ekim'e kadar devam edecek sarı-lacivertlilerde kadroda olmayan isimlerle kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor. Fenerbahçe böylece hem bonservis bedeli kazanacak hem de maaş bütçesinde ciddi bir boşluk yaratacak.

Bu zamana kadar Fenerbahçe'de Tolgay, Zajc, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Falette ve Vedat Muriç gibi isimlerle yollar ayrılmıştı.

(Milliyet)

Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak
Haber Yorumları (1)
FENERLY: Valencia bu takımda olmamalı . . . . . .
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