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Fenerbahçe'de derbi maçın hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:34
Fenerbahçe'de derbi maçın hazırlıkları tamamlandı

, Süper Lig'in 16. haftasında yarın 'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavileri süren Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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