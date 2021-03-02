Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak
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Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak

02.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:24

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi devam ediyor. Göztepe maçında oyundan alındıktan sonra Erol Bulut'a tepki gösteren tecrübeli sol bek Trabzonspor maçında kadro dışı kalmıştı. Caner'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı.

Trabzonspor maçını kazanan Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan muhabir Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını söyledi. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.

Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak

"TAYLAN ANTALYALI, 3 HAFTADIR YEDEK"

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi, "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Trabzonspor maçında net bir teknik direktör dokunuşu gördük. Szalai'nin sol beke çekilmesi olumlu oldu. Mesut'un oyundan alınması Pelkas'ın 10 numaraya çekilmesi maça kazandıran hamleler oldu. Fenerbahçe belki bu hafta belki de haftaya zirvenin ortağı olabilir" dedi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak
Haber Yorumları (1)
ASLAN: Fb ye giden topcunun futbol hayatı biter, caner sen bize gel olum.
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