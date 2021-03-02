Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak

Trabzonspor maçını kazanan Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan muhabir Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını söyledi. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.

"TAYLAN ANTALYALI, 3 HAFTADIR YEDEK"

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi, "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Trabzonspor maçında net bir teknik direktör dokunuşu gördük. Szalai'nin sol beke çekilmesi olumlu oldu. Mesut'un oyundan alınması Pelkas'ın 10 numaraya çekilmesi maça kazandıran hamleler oldu. Fenerbahçe belki bu hafta belki de haftaya zirvenin ortağı olabilir" dedi.