Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTISarı-lacivertli ekipte, Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 

 


- İstanbul
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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