SPOR Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı

SPOR Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktıMustafa AKINDÜZCE,(DHA) - Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yeni sezon hazırlıklarında ilk kez idmana çıktı ve takımla çalışmaya başladı.

SPOR Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı

Mustafa AKINDÜZCE,(DHA) - Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yeni sezon hazırlıklarında ilk kez idmana çıktı ve takımla çalışmaya başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 17.00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

SZALAI İDMANDA YER ALDI

Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Szalai, sarı-lacivertli ekipte sezon öncesi ilk kez idmanda yer aldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki savunmacı, daha sonra Topuk Yaylası kampına katıldı. Szalai, idmanında takımla çalıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterdi. Takımlarına meşale ve tezahüratlarla destek olan 500'e yakın taraftar, daha sonra antrenmanı tribünlerden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı