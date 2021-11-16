Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Luiz Gustavo bireysel antrenmanlara başladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarını yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.