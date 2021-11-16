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Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Luiz Gustavo bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Luiz Gustavo bireysel antrenmanlara başladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarını yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Marcel Tisserand ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalışmalarla, Luiz Gustavo da bireysel saha çalışmalarıyla günü tamamladı. Altay Bayındır salon çalışmalarına başlarken, Enner Valencia günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise günü bireysel program dahilinde yaptığı çalışmayla noktaladı.


Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Fenerbahçe'de Altay ve Gustavo idmanlara başladı

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