Fenerbahçe'de Altay kaosu! Genç kaleci, transfer haberleri üzerine rest çekti

Belçika'ya kiralık gönderilen Berke Özer'e yeni sezonda kadroda yer verilmesi ve Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar için teklif yapılması Altay Bayındır'ı huzursuz etti. Altay'ın menajeri, transfer planlamasıyla ilgili kendilerinin bilgilendirilmesini istedi. Milli Takım'da bulunan kaleci, EURO 2020'ye odaklanmak ve transferiyle ilgili Fenerbahçe'nin kendisinden habersiz iş yapılmasını istemiyor.

Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın satışı gündemde. Fenerbahçe, bu doğrultuda Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar için bir teklifte bulundu. İki kulübün 3 milyon euro civarında bir bedele el sıkıştığı konuşuluyor. Öte yandan Belçika'ya kiralık gönderilen Berke'nin de yeni sezonda kadroda olacağı belirtildi. Altay Bayındır'ın menajeri bu gelişmelerden sonra sitemle karışık bir mesaj gönderdi.

"HABERDAR OLALIM"

Altay'ın menajeri Mehmet Ali Çalışkan'ın, "Medyada transfer haberleri duyuyoruz. Altay'la ilgili satış planlamanız varsa bu sürece dahil olalım. Oyuncumuzun geleceğiyle ilgili yanlış bir yola sürüklenmek istemiyoruz" dediği iddia edildi.