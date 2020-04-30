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Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi

Fenerbahçe'de Alper Potuk, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldı. Yöneticilerle görüşme yapan Alper Potuk affedilirken, ücretinde bir kez daha indirime gidecek.

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
30.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:55

Fenerbahçe'de, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.

AFFEDİLDİ, ÜCRETİNDE YİNE REVİZE YAPILACAK

Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi

Kaynak: DHA

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