Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor

Yeni sezonda tek odak noktası şampiyonluk olan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınına göre, sarı-lacivertliler bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçiyor.