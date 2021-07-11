Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi

Süper Lig'de son yıllarda çektiği golcü sorununu önümüzdeki sezon yaşamak istemeyen Fenerbahçe, geçen sezon Hatayspor'da patlama yapan Aaron Boupendza transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-Lacivertliler Hatay'a 5 milyon euro para ve takasta verilebilecek makul bir futbolcu önerisinde bulundu. Akdeniz ekibi bu teklife olumlu yaklaştı. Transferin hafta içinde resmiyet kazanma ihtimali kuvvetli gözüküyor.

Geçtiğimiz sezonun son 10 haftasında Erol Bulut'u göndererek Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Fenerbahçe, sezonu 3. bitirdi ve Emre Belözoğlu ile de yollarını ayırdı. Uzun süren teknik direktör arayışlarından sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Ali Koç, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

BÜYÜK MESAFE KATEDİLDİ

Şampiyonluk hedeflediği sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan Kanarya, transferde büyük yol katetti.

PEREİRA'DAN ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

HATAYSPOR'A 5 MİLYON EURO ARTI TAKAS TEKLİFİ

Hatayspor'a 5 milyon Euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulanan 24 yaşındaki oyuncu, ligde geride bıraktığımız sezon 22 golle kral olmuştu.

(Sabah)