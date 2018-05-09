Fenerbahçe, Beşiktaşlı Oğuzhan İçin Harekete Geçti
Fenerbahçe, sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup için girişimlere başladı.
Beşiktaş'la haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.
Sporx TV'de yayınlanan programda konuşan Sarıdağ, sürpriz gelişmeyi şu ifadelerle açıkladı;
"FENERBAHÇE TEMAS KURMAYA ÇALIŞIYOR"
"Fenerbahçe, Oğuzhan ile çok yakın temas kurmaya çalışıyor dolaylı olarak, ailesiyle. Oğuzhan şu anda 'Beşiktaş'tan gitmem' diyor, Avrupa'yı öncelik tutuyor. Beşiktaş yönetiminin vereceği ücret önemli."
YORUMLAR (18)
-
Bu adami futbolcu diye eyerki bu oguzhan haberi dogruysa dogru oldugunada inanmiyorum gazetelerin uydurmalari bu utanmazlar fenerbahcenin adini kullanarak bjk dan fazla para kopartma pesindeler fenerbahce futbolcucuk deyil fenerbahcede ust seviyede oynayacak futbolculara ihtiyaci var hanim futbolcu istemiyoruz fenerbahceyeCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
YALAN HABERCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
La mallar Valborni oynatamıyorsunuz bunu nasıl oynatacaksınızCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırFENER: Kartal ana gel sen tiner verip senide oynatirizYayından Kaldır
-
Kadıköyde olaylarda parmağı olan bu çakalı FB de istemiyoruz.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır