Fenerbahçe Beko, Euroleague'de durdurulamıyor!

THY Avrupa Liginde'ndeki Sarı-Lacivertli temsilcimiz, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 76-71 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti, ve son 16 maçta 14'üncü galibiyetini aldı. Jan Vesely ise 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Başkent Atina'da Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçip, soyunma odasına 43-27 üstünlükle girdi.

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71'lik sonuçla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Vesely, şunları söyledi:

RAKİBİMİZE ŞANS VERMEDİK

Buradayım, uzun süredir Fenerbahçe'yim. Tecrübeli bir oyuncuyum. Takımıma bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Galibiyetten ötürü mutluyum ama maçın sonunda konsantre oynamadık ve rakibimize geri dönme şansı verdik. İleride bu bize mağlubiyetlere mâl olabilir. O yüzden konsantre olmalıyız.