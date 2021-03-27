Fenerbahçe Beko, Euroleague'de durdurulamıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de durdurulamıyor!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de durdurulamıyor!

THY Avrupa Liginde'ndeki Sarı-Lacivertli temsilcimiz, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 76-71 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti, ve son 16 maçta 14'üncü galibiyetini aldı. Jan Vesely ise 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Başkent Atina'da Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçip, soyunma odasına 43-27 üstünlükle girdi.

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71'lik sonuçla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Vesely, şunları söyledi:

RAKİBİMİZE ŞANS VERMEDİK

Buradayım, uzun süredir Fenerbahçe'yim. Tecrübeli bir oyuncuyum. Takımıma bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Galibiyetten ötürü mutluyum ama maçın sonunda konsantre oynamadık ve rakibimize geri dönme şansı verdik. İleride bu bize mağlubiyetlere mâl olabilir. O yüzden konsantre olmalıyız.

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?
Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut
Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Hakan Kutlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko, Euroleague'de durdurulamıyor! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:15:46. #1.16#
title