Fenerbahçe Beko elendi mi, yarı finale çıktı mı?

Fenerbahçe Beko elendi mi, yarı finale çıktı mı?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final serisinde büyük heyecan sona yaklaşıyor. Fenerbahçe Beko elendi mi, yarı finale çıktı mı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final serisinde, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki nefes kesen mücadele basketbolseverleri ekran başına kilitliyor. Peki, Fenerbahçe Beko elendi mi, yarı finale çıktı mı?

FENERBAHÇE BEKO ELENDİ Mİ, YARI FİNALE ÇIKTI MI?

ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Normal sezonu 30 maçta 27 galibiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, çeyrek final maçında Türk Telekom'u konuk ediyor.

2 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak maçın kazananı, aynı gün parkeye çıkacak Tofaş-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasının kazananı ile yarı finalde rakip olacak.

Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı henüz sona ermedi. Bugün maçı kazanan taraf yarı finale yükselecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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