Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi

02.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:29
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi

ING Basketbol Süper Ligi, dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Galatasaray'ı 14 sayı farkla 87-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi

Galatasaray'ın sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbiyi sarı lacivertliler 87-73 kazandı. Sarı lacivertlilerde rakip potaya 18 sayı bırakan Marko Guduric, maçın en skorer ismi oldu. Dyshawn Pierre ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Galatasaray'da ise Brock Motum ve Hunter'ın 15'er sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Sarı kırmızılılar ligde 10. mağlubiyetini aldı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetine ulaştı.

Haber Yorumları (2)
TARIK: Gayet normal. . .
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CAKA: eskiden gs iyiydi maalesef basketbolda ipin ucunu kacıran gsda basketbola önem verenlerde kalmamış yazık yazık
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500
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