Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır" ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'da başarısız geçen sezonun ardından 6 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.

"FENERBAHÇE AİLESİ'NE VERDİKLERİ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı
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