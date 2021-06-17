Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır" ifadesine yer verildi.