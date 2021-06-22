Fenerbahçe, Bayern Münih'le sözleşmesi biten Jerome Boateng için harekete geçti
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Fenerbahçe, Bayern Münih'le sözleşmesi biten Jerome Boateng için harekete geçti

Fenerbahçe, Bayern Münih'le sözleşmesi biten Jerome Boateng için harekete geçti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman basının öne sürdüğü iddiaya göre Mesut Özil, yıldız futbolcuyla temasa geçerek Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna edecek.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng için harekete geçti.

MESUT ÖZİL DEVREYE GİRİYOR

Bild gazetesi, 32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğunu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağını kaydetti. Mesut'un Alman Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

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