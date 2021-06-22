Fenerbahçe, Bayern Münih'le sözleşmesi biten Jerome Boateng için harekete geçti

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman basının öne sürdüğü iddiaya göre Mesut Özil, yıldız futbolcuyla temasa geçerek Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna edecek.