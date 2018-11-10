Almanya'da Fenerbahçe Zaferi! Baskonia Boyun Eğdi
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'yı son çeyrekteki etkili oyunuyla 74-72 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 74-72 mağlup etti.Bu sonuçla Fenerbahçe 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
SON ÇEYREKTE GALİBİYET GELDİ
Karşılaşmanın ilk çeyreğini Baskonia 20-18 önde tamamlarken, takımlar soyunma odasına 33-33 eşitlikle gitti. Baskonia, son çeyreğe 7 sayılık avantajla (55-48) girmesine rağmen Fenerbahçe, çekişmeli geçen karşılaşmayı son 36 saniyede serbest atış çizgisinden bulduğu kritik basketlerle 74-72 kazandı.
DATOME'DEN 16 SAYI
Karşılaşmada Fenerbahçe adına 16 sayı kaydeden Luigi Datome ile 15 sayı atan Joffrey Lauvergne, galibiyette önemli rol oynadı.
YORUMLAR (8)
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Ne Almanyası la İspanya takımı oCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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looo webmaster maç kanadada loooCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İyiki varsın fenerbahçem Türkiye'nin gururusunCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Almanya mı? Hayır hayır o Moritanyadır.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Başlık almanya :..:oynanan takım ispanya takımı sorsan ersun yanal derler şimdiCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır