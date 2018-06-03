Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti

Fenerbahçe Spor Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulunun ikinci günü, oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından "Tüm sonuçları tek seferde açıklayacağız" dedi.

Alanda bulunan basın mensuplarının verdiği bilgilere göre; Ali Koç, Aziz Yıldırım'a büyük fark attı. Açılan ilk sandıklarda Koç'un önde gittiğini gören Aziz Yıldırım ise sonuç açıklanmadan stadı terk etti.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 10.00'DA BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda devam eden oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

AZİZ YILDIRIM, ÜYELERİ GİRİŞTE KARŞILADI

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, saat 10.00'da statta bulunması ve üyeleri girişte karşılaması dikkat çekti.

MEHMET ALİ AYDINLAR PROTESTO EDİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan seçimi için oy kullanmaya gelen eski başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ı protesto etti.Fenerbahçe seçimine başkan olarak giren Aziz Yıldırım, ilk sandıkta sonuçların Ali Koç lehine farklı çıkması sonrası stadı terk etti.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI OLDU

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda devam eden oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Vefa Küçük, resmi sonuçları açıkladı. Toplam 20 bin 736 kişinin oy kullandığı sonuçlara göre Ali Koç: 16 bin 92, Aziz Yıldırım, 4 bin 644 oy topladı.