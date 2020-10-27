Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaz aylarında Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapabiliriz
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaz aylarında Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapabiliriz

27.10.2020 21:40 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni uygulaması olan 'Mohikan Ol'un lansmanında konuştu. 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesinin kısıldığını dile getiren Ali Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni uygulaması 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi. Lansmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçeli ünlü isimler katıldı. Sarı -lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, lansman sonrası açıklamalarda bulundu.

"6-0'LIK GALATASARAY DERBİSİNDE SESİM KISILDI"

Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta sesinin kısıldığını belirten Ali Koç, "En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik" dedi.

"SIKINTILI GÜNLER YAŞADIK"

Başkanlık sürecinde motivasyonunun çok düştüğünü ve kulüp olarak sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren Koç, "Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. O hissiyat, çok fazla motivasyon veren bir hissiyat değil ama çok şükür sağlığım yerinde, pozitif düşünüyorum ve tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN ALEX ÇIKIŞI

Taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.

"MOHİKAN OL" UYGULAMASI NEDİR?

"Mohikan Ol" uygulamasıyla sarı-lacivertli taraftarlar toplayacağı puanlarla uygulama üzerinden Feneriumlar'dan alıveriş gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda uygulama içerisinde bulunan anket ve yarışmalara katılan taraftarlar dijital medyada söz sahibi olacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaz aylarında Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapabiliriz

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Haber Yorumları (3)
BURAK: Alex hoca olarak gelmeli
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KANARYANIN GÜCÜ 1907: Özlediğimiz kadro kuruldu. 4-5 seneyi domine edecek transferler yapıldı. Yakışır başkan sana. Özlenilen Fenerbahçe bu işte. Bayraklarınızı alın özlenen Fenerbahçeyi göreceksiniz demişti başkan. Demek ki bu seneyi kastetmiş. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. 6s nin sürekli sorun yaşaması, iç savaş çıkması başarılı olduğumuzun göstergesi. Her kötü gidişlerinde yalandan yere kaos ortamı yaratıyorlar. Başakşehir ile çekiştiği yılı hatırlayın. Bu oyunlara gelme sakın başkan. Algı, operasyon , hakem 6s nin işi.
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10: Başkan efendi taraftarın her maçta sesi kısılıyor. Birazcık GS taş atıyorsun küfür etsinler diye tirübüne oynama
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