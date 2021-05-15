Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç'un yeniden göreve aday olup olmayacağına yönelik soru işaretleri de ortadan kalkmaya başladı. Koç'un bu akşam oynanacak Kayserispor maçından sonra adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse bile ipler ezeli rakiplerinin elinde. Sezonun bitmesiyle beraber seçim heyecanı yaşayacak sarı-lacivertli camiada Ali Koç'un adaylık için son kararını verdi.

3 YIL DAHA GÖREVDE KALMAK İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; özellikle Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi. 3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.