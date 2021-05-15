Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç'un yeniden göreve aday olup olmayacağına yönelik soru işaretleri de ortadan kalkmaya başladı. Koç'un bu akşam oynanacak Kayserispor maçından sonra adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse bile ipler ezeli rakiplerinin elinde. Sezonun bitmesiyle beraber seçim heyecanı yaşayacak sarı-lacivertli camiada Ali Koç'un adaylık için son kararını verdi.

3 YIL DAHA GÖREVDE KALMAK İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; özellikle Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi. 3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır takımla çalışmalara başladı
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır takımla çalışmalara başladı
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Beren Saat Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:56:58. #1.15#

title