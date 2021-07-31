Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 250 bin ağaç dikme sözü veriyorum
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 250 bin ağaç dikme sözü veriyorum

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün gündeminden önce ülkemizdeki orman yangınlarıyla ilgili konuşma yaptı. Koç, "Canımız çok sıkkın. Görüntüleri yüreğimiz kaldırmıyor. Tüm Fenerbahçe camiası olarak 250 bin ağaç dikme sözü veriyorum" diye konuştu.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, kulübün gündemi hakkında konuşmadan önce ülkemizdeki orman yangınlarına değindi.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Canımız çok sıkkın. Bunlar içimizi dağlıyor. Görüntüleri yüreğimiz kaldırmıyor. Tüm Fenerbahçe camiası olarak 250 bin ağaç dikme sözü veriyorum.

"İÇİMİZİ DAĞLIYOR"

Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Tüm canlıların hayatı kötü etkileniyor. Yüreğimiz, gördüklerimizi kaldırmıyor. Pek çok noktada aynı anda çıkıyor olması içimizi dağlıyor.

"BİZ İZLERKEN ZORLANIYORUZ"

Hem can kaybımız var, yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz. Biz izlerken zorlanırken, orada yaşayanların, mücadele edenlerin neler yaşadığını düşünmek istemiyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 250 bin ağaç dikme sözü veriyorum
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
ZEYNEP NURSEN: 250b ne senin için daha fazlasını vermeliydin bi de marifet gibi söylüyorsun
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