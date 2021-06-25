Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için oy çoğunluğuyla ibra edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için oy çoğunluğuyla ibra edildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Yarın seçim heyecanı yaşayacak Fenerbahçe'de bugün Genel Kurul'un ilk toplantısı gerçekleşti. Çok sayıda üyenin katıldığı Kongre'nin ilk ayağında Ali Koç'a büyük oranda destek verildi. 2019-2020 yılları için yapılan ibra oylamasında Genel Kurul, Ali Koç ve yönetimini ibra etti.

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadı'nda başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler tam kadro katılırken, seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girecek. Saha içinde kurulan platformda yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri yer alırken, sarı-lacivertlilerin kongre üyeleri ise tribünlerde yerini aldı.

KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Gündemin 7. maddesinde yer alan A fıkrasında 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, ve yine 7. madde B fıkrasında yer alan 01 ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin ibrası, kongre üyelerinin çoğunluğu tarafından oy birliğiyle ibra edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için oy çoğunluğuyla ibra edildi
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi
Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Emre Kocadağ Okay Yokuşlu Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için oy çoğunluğuyla ibra edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:54:52. #1.15#

title