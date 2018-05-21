Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Teknik Direktör Adayı: Marco Rose
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, başkan seçildiği taktirde takımın başına Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose'u getirecek.
Fenerbahçe'de çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un takımın başına getireceği teknik direktör belli oldu.
Ali Koç başkan seçildiği taktirde Aykut Kocaman'la devam etmeyeceği takımın başına Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose'yi getireceği öğrenildi.
SALZBURG'U YARI FİNALE KADAR TAŞIDI
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'la devam etmesi beklenmiyor. Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose olduğu öğrenildi.
İlk teknik direktörlük deneyimini Salzburg'da yaşayan ve bu sezonu şampiyon tamamlayan 41 yaşındaki Rose, takımını bu sezon Avrupa Ligi yarı finaline kadar taşıyıp tüm futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekmişti.
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Türkiyede bir ayi ismi bilen varmi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yabancı teknik adam:)))) bu demek oluyorki önümüzdeki senede bişey yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yabancı td, hayallere devam o zaman. Ben takip etmem artık. Bu tecrübeyi çok yaşadık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasaraylı olarak bu secimlerde Aziz Yıldırımı destekliyoruz,Aziz baskan bizi bırama :)Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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fenevbahce azizle devam etsinCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır