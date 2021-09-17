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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Saat 16.00'da Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı dün akşam Eintracht Frankfurt ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas ve gol vuruşu çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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