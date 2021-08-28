Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı tarihler belli oldu. Fenerbahçe ilk maçını 16 Eylül'de Frankfurt'la deplasmanda oynayacak. Galatasaray da 16 Eylül'de sahasında Lazio ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda temsilcilerimiz Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Temsilcilerimizin maç programı da belli oldu.
FENER ALMANYA DEPLASMANINDA
16 Eylül: Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül: Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: Fenerbahçe-Antwerp
4 Kasım: Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: Olympiacos-Fenerbahçe
9 Aralık: Fenerbahçe-Frankfurt
ASLAN'IN İLK MAÇI LAZİO
16 Eylül: Galatasaray-Lazio
30 Eylül: Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: L. Moskova-Galatasaray
4 Kasım: Galatasaray-L. Moskova
25 Kasım: Galatasaray-Marsilya
9 Aralık: Lazio-Galatasaray