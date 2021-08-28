Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı tarihler belli oldu. Fenerbahçe ilk maçını 16 Eylül'de Frankfurt'la deplasmanda oynayacak. Galatasaray da 16 Eylül'de sahasında Lazio ile karşılaşacak.