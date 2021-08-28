Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
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Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı tarihler belli oldu. Fenerbahçe ilk maçını 16 Eylül'de Frankfurt'la deplasmanda oynayacak. Galatasaray da 16 Eylül'de sahasında Lazio ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda temsilcilerimiz Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Temsilcilerimizin maç programı da belli oldu.

FENER ALMANYA DEPLASMANINDA

16 Eylül: Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül: Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: Fenerbahçe-Antwerp

4 Kasım: Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: Olympiacos-Fenerbahçe

9 Aralık: Fenerbahçe-Frankfurt

ASLAN'IN İLK MAÇI LAZİO

16 Eylül: Galatasaray-Lazio

30 Eylül: Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: L. Moskova-Galatasaray

4 Kasım: Galatasaray-L. Moskova

25 Kasım: Galatasaray-Marsilya

9 Aralık: Lazio-Galatasaray

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak - Haberler Spor
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