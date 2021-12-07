Fenerbahçe, Attila Szalai hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Attila Szalai hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı

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Fenerbahçe, Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde adı sık sık İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yle anılan Attila Szalai için Fenerbahçe'den açıklama geldi.

"KULÜBÜMÜZ, SZALAI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMAMIŞTIR"

Sarı-lacivertliler transfer iddialarını yalanlarken kulüpten yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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