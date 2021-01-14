Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Arjantinli golcü Papu Gomez'i gündemine aldı. İtalyan kulübü, Inter ve Juventus'un da ilgilendiği Gomez için 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Atalanta'dan ayrılma hazırlığında bulunan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istediği öğrenildi.

Papu Gomez yıllık 3 milyon eurodan en az 2 sene kontrat istiyor. Katar'dan menajerine yıllık 8 milyon euro teklif var ama oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Arjantinli forvetin transferi konusunda Inter ile Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.

16 MAÇTA 9 GOLE KATKI YAPTI

Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Arjantinli futbolcu kariyerinde Arsenal, San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta formaları giydi.