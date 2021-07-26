Arda Turan, yakın arkadaşı Aleix Vidal'i Fenerbahçe'ye getiriyor
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Arda Turan, yakın arkadaşı Aleix Vidal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

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Gökhan Gönül'ün ayrılmasıyla sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalmasının ardından kollar sıvandı. Fenerbahçe, boşta olan 31 yaşındaki sağ bek Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık teklif yaptı. Arda Turan'ın yakın arkadaşı olan Vidal, aldığı bilgilerden sonra Türkiye'ye sıcak baktı.

Sarı-Lacivertliler'in son dönemde hücum oyuncularına odaklandığı konuşuluyor ama savunma için de çalışma yapılıyor. Fenerbahçe Nazım Sangare'yi yedeğe çekecek bir sağ bek arayışında. Gökhan'ın ayrılmasıyla Nazım o bölgede tek kaldı ve alternatifi yok.

2.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin boştaki Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'e resmi teklif yaptı

BARCELONA VE REAL MADRİD'DE OYNADI

Barcelona altyapısından yetişen Vidal, sonrasında Real Madrid'e transfer oldu. Asıl patlamasını Sevilla'da yaptı ve Barcelona eski oyuncusunu 2015'te 17 milyon euroya transfer etti. Vidal 3 sezon sonra 9.3 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü. Arda Turan'la birlikte Barcelona'ya transfer olan Vidal, Türkiye hakkında yakın arkadaşından olumlu bilgiler aldı.

Arda Turan, yakın arkadaşı Aleix Vidal'i Fenerbahçe'ye getiriyor
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Haber Yorumları (2)
BERKAN KARTAL: Yalan haber bence arda Turan Fenerbahçe'ye transferde neden yardım etsin
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PLATON : Ali koc daha gecen canli yayinda 30 yasina basmis yabanci oyuncuyu ulkeye sokmazdim ben olsam demisti. Yalan haber eger dogruysa alicik yalanci
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500
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Arda Turan, yakın arkadaşı Aleix Vidal'i Fenerbahçe'ye getiriyor - Haberler Spor
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