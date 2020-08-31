Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig öncesi hazırlık maçlarına çıkan Fenerbahçe ve Antalyaspor, The Land Of Legends Cup'ta düzenlene turnuvayla sporseverlerin karşısında olacak. Turnuvanın açılış maçını gerçekleştirecek olan iki takımın ilk 11'i de merak konusu oldu. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
31.08.2020 19:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:58

Lig öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertli takım, Antalyaspor'u Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak. The Land Of Legends Cup turnuvasında mücadele edecek iki takımın maçı heyecanla bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig öncesi hazırlık maçlarına çıkan Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00'de Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup tarafından organize edilen Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşması, futbol takipçileri için Spor Smart 'tan canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Sinan Gümüş.

ANTALYASPOR 8 EKSİK İLE SAHADA OLACAK

Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Podolski, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile Drole turnuvada forma giyemeyecek. Kadroda ayrıca, A Milli Takım'a davet edilen Nazım Sangare, Ümit Milli Takım aday kadrosundaki Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik ile Rusya Milli Takımı'na giden Fedor Kudryashov yer almıyor.

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