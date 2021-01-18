Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti
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Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti

18.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:22

Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasında reklam panolarında yayıncı kuruluşun renkleriyle yer verdiği "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" mesajı ile yayıncı kuruluşu protesto etti. Geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye edilen küfürlü tezahürat yayıncı kuruluşta yayınlanmıştı.

Fenerbahçe ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşa futbolcuların ve teknik heyetin röportajları sınırlı tutması, Başkan Ali Koç'un da stat çıkışında "Hodri meydan" mesajı göndermesinin ardından Kadıköy'de de bu tepkinin devam ettiği görüldü.

"ADİL OL" MESAJI

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nın reklam panolarında Beinsports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazdılar.

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti

F.BAHÇE'YE EDİLEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAYINLANMIŞTI

Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde çalışan ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'a geçmiş ve bu gelişme Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanmasında Fenerbahçe taraftarı Sümertaş'ı sorumlu tutmuştu.

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti
Haber Yorumları (2)
KUYRUK ACISI: bu takım ne kadar kişiyi rahatsız ediyorsa o takım o kadar kişiye tokatı atmıştır. kuyruk acıları var
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FUTBOL DÜŞMANI: Maça gitmeyin kardeşim. Futbolcular vergiden muaf ve kamyon dolusu parayı götürüyorlar bir yılda. Keriz bu halk.
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