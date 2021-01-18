Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti

Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasında reklam panolarında yayıncı kuruluşun renkleriyle yer verdiği "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" mesajı ile yayıncı kuruluşu protesto etti. Geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye edilen küfürlü tezahürat yayıncı kuruluşta yayınlanmıştı.

Fenerbahçe ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşa futbolcuların ve teknik heyetin röportajları sınırlı tutması, Başkan Ali Koç'un da stat çıkışında "Hodri meydan" mesajı göndermesinin ardından Kadıköy'de de bu tepkinin devam ettiği görüldü.

"ADİL OL" MESAJI

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nın reklam panolarında Beinsports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazdılar.

F.BAHÇE'YE EDİLEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAYINLANMIŞTI

Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde çalışan ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'a geçmiş ve bu gelişme Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanmasında Fenerbahçe taraftarı Sümertaş'ı sorumlu tutmuştu.