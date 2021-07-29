Fenerbahçe, Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson için harekete geçti

Sol kanada bir takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemine Alanyaspor'un 30 yaşındaki yıldızı Davidson geldi. Geçen sezon ligde 39 maçta 10 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a fiyat soruldu. İki takımın önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.