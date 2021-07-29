Fenerbahçe, Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson için harekete geçti
Sol kanada bir takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemine Alanyaspor'un 30 yaşındaki yıldızı Davidson geldi. Geçen sezon ligde 39 maçta 10 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a fiyat soruldu. İki takımın önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson.
Takvim'in haberine göre; Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.
PİYASASI 4 MİLYON EURO
Sözleşmesi 2023'te sona erecek Davidson'un piyasa değeri 4 milyon euro. Bu civarda bir bedele Davidson'un Fenerbahçe'ye katılması kuvvetle muhtemel.