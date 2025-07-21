Fenerbahçe Al İttihad muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Al İttihad muhtemel 11'ler açıklandı mı?
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Al-Ittihad cephesinden yapılan resmi açıklamada, takımın sezon öncesi hazırlıklarını Portekiz'de sürdüreceği ve bu süreçte Fenerbahçe ile özel bir hazırlık maçı oynanacağı ifade edildi. Açıklamada, "Yeni sezon kamp programımız kapsamında, Türk takımı Fenerbahçe ile Portekiz'de bir hazırlık mücadelesi gerçekleştireceğiz" sözlerine yer verildi. Peki, bu maç öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri duyuruldu mu?

Yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampı sürecinde önemli bir hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile kamp sırasında özel bir karşılaşma gerçekleştirecek. Bu mücadele, futbolseverlerin gündeminde yer alırken, karşılaşmanın detayları ve ilk 11'ler hakkındaki gelişmeler de merak konusu oldu.

MAÇ TARİHİ, SAATİ VE YAYIN KANALI

Fenerbahçe ve Al-Ittihad, 23 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22:00'de Portekiz saatiyle karşı karşıya gelecek. Maç, S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik hazırlık karşılaşması, Braga şehrinde bulunan Estadio Municipal de Braga stadyumunda seyirciyle buluşacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK KAMP PROGRAMI

Jose Mourinho'nun önderliğinde 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan çalışmalar, Portekiz kampıyla devam ediyor. Takım, 27 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. Bu süre içinde 23 Temmuz'da Al-Ittihad, 26 Temmuz'da Benfica ve 30 Temmuz'da Lazio ile özel maçlar yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN SEZON ÖNCESİ MAÇ TAKVİMİ

• 23 Temmuz: Al-Ittihad

• 26 Temmuz: Benfica

• 30 Temmuz: Lazio

FENERBAHÇE – AL İTTIHAD MÜMKÜN OYUNCU MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampında Suudi temsilcisi Al-Ittihad ile özel bir dostluk müsabakasına çıkacak. Taraftarlar, bu iki takımın muhtemel ilk 11'lerini merak ediyor.

Fenerbahçe muhtemel 11'i : Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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