Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe Kulübü, 4 Mayıs Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başlanacağını açıkladı.
30.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:19
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.
HER GRUPTA 4 FUTBOLCU OLACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.
Kaynak: AA