Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçta da gol yemeyerek 37 yıl sonra da bir ilki başardı. Kanarya, 1983-1984 sezonundan bu yana ilk kez ligin ilk üç maçında kalesini gole kapattı.