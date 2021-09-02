Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı
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Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Nabil Dirar'la yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar'la yolları ayırdı. Faslı orta saha, 2017-2020 arasında sarı-lacivertli formayı terletirken 2020-2021 sezonunda Club Brugge'e kiralanmıştı.

"KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ'NE TRANSFER OLMAK ÜZERE KULÜBÜMÜZDEN AYRILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada, "Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı. Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı
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Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı - Haberler Spor
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