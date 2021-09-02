Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı

Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Nabil Dirar'la yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.