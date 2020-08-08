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Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun koyduğu limitlere rağmen transfer bombalarını teker teker patlatan Fenerbahçe'nin sponsorlarından alacağı ücret de netleşti. Sarı lacivertli ekip, formasındaki kol ve göğüs sponsorlukları ile sağlık sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak. Bu ödemelerden kasaya girecek paranın üçte biri harcama limitine eklenecek.

Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
08.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:23

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitiren Fenerbahçe'de çok tartışılan sponsor konusunun detayları belirlendi. Sarı lacivertli ekip, üç sponsorundan toplam 70.5 milyon TL gelir elde ederken bu paranın üçte biri harcama limitine eklenecek.

Formanın göğsünde 35.5 milyon TL'ye AVIS, kolunda ise 15 milyon TL bedelle Koç Holding markası TÜPRAŞ yazacak. Ayrıca Acıbadem de sarı lacivertli kulübün sağlık sponsoru oldu.

ACIBADEM'DEN 20 MİLYON TL

Medical Park Hastaneler Grubu'na ait Liv Hospital ile olan sağlık sponsorluğu anlaşmasını sonlandıran sarı-lacivertliler, Acıbadem ile el sıkıştı. Acıbadem, Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olarak üç yıl için 20 milyon TL verecek. Böylece Mehmet Ali Aydınlar'ın yolu, yeniden Fenerbahçe ile kesişecek.

LİMİT İÇİN UĞRAŞILIYOR

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 154 milyon TL takım harcama limiti belirlediği Fenerbahçe, bütçe dar boğazını aşmak için çalışıyor. Yüzde 15'lik sapma payı ile bu sezon futbol operasyonuna toplam 177 milyon TL harcayabilecek, aksi halde puan düşürme ve transfer yasağı gibi cezalarla karşı karşıya kalabilecek sarı-lacivertliler, sponsorluklara ağırlık verdi.

24 MİLYON EURO SEVİYESİNE YÜKSELECEK

TFF Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı'na göre kulüpler, yeni sponsorluk gelirleri, oyuncu satışı ve borç yapılandırmasıyla limitlerini daha da arttırabiliyor. Sponsorluk gelirlerinin üçte biri gelir olarak harcama limitine eklenebiliyor. Böylece harcama limiti 24 milyon euro seviyesine yükselecek.

(Sözcü/Skor)

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