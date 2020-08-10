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Fenerbahçe 3 flaş transfer peşinde

Vedat Muriç giderse yerine daha etkili bir santrfor alınacakMuriç'in devam etmesi halinde ise alternatif golcü olarak Sinan Gümüş devreye girecekMustafa AKIN / İstanbul, - Fenerbahçe yeni transfer taarruzuna başlayacak.

Fenerbahçe 3 flaş transfer peşinde
10.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:11

Vedat Muriç giderse yerine daha etkili bir santrfor alınacak

Muriç'in devam etmesi halinde ise alternatif golcü olarak Sinan Gümüş devreye girecek

Mustafa AKIN/ İstanbul, - 

Fenerbahçe yeni transfer taarruzuna başlayacak. Yeni sezon için transferde hızlı bir giriş yapan sarı- lacivertliler, 3 flaş ismi daha renklerine bağlayacak. Golcü transferinde Vedat Muriç'e endeksli gözüken Fenerbahçe, bu oyuncunun satılması durumunda daha etkili bir santrforu devreye sokacak. Muriç için istenilen rakam alınamaz ve Kosovalı golcü takımda kalırsa alternatif olarak Sinan Gümüş takviyesi yapılacak. Öte yandan yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, günün her anı transfer görüşmeleri yaparken, golcünün yanı sıra 2 ismin daha peşinde olduğu öğrenildi. Bu transferlerin birinin kanat forvet birinin ise stoper olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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