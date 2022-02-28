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Fenerbahçe 15 yaşındaki yıldız adayına imza attırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe 15 yaşındaki yıldız adayına imza attırdı

Benfica alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Benfica alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türk asıllı İsveçli oyuncu İsak Vural sarı-lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya varılırken, "Ailemize hoş geldin İsak" mesajına yer verildi. Ofansif orta saha oyuncusunun, kulübün gelecekteki önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fenerbahçe, Benfica, Türk, Spor, Güncel, Haberler

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