Fener'e galibiyeti getiren gol sonrası GS TV spikerleri masayı yumrukladı: Aman yarabbim - Haberler Spor
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Fener'e galibiyeti getiren gol sonrası GS TV spikerleri masayı yumrukladı: Aman yarabbim

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4. dakikada Crespo'nun ayağından bulduğu golle devirdi. Derbiyi canlı anlatan GS TV spikerleri ise bu gol sonrası adeta sinirden çılgına döndü. Spikerlerden Serbay Şenkal, "Aman yarabbim, aman yarabbim, 94'te gol yedik. Halil Umut Meler gerçekten sana yazıklar olsun" dedi.

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere, 90+4. dakikada galibiyeti getiren gol sonrası GS TV'de büyük yıkım yaşandı.

"BÜTÜN DENGEMİZİ BOZDUN"

Karşılaşmayı anlatan spikerlerden Serbay Şenkal, Crespo'nun golü sonrası masaya vurarak "Aman yarabbim, aman yarabbim, 94'te gol yedik. Halil Umut Meler gerçekten sana yazıklar olsun. Bütün dengemizi bozdun, sana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Gülhan
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