Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı
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Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı

09.11.2020 08:58 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:19

Brezilya Serie A'da Palmeiras'ın Vasco da Gama'yı mağlup ettiği maçta Felipe Melo, korkunç bir sakatlık yaşadı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip oyuncuyla giriştiği top kapma mücadelesinde ayak bileğini kırdı.

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'yı Luiz Adriano'nun olüyle 1-0 yendiği maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun ayak bileği kırıldı. Acı içinde yerde kalan 37. yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyundan çıktı.

SON DURUMUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Brezilyalı futbolcu Felip Melo kenara gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli ismin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı
Haber Yorumları (2)
ERHAN: Benim bir köpeğim var şivava cinsi adı da melo hem tasması da var, tasmasız gezdirmeyin köpeklerinizi sonra mazallah oraya buraya saldırır
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CO HART: Beter olsun için rahatladı
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