Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı

Brezilya Serie A'da Palmeiras'ın Vasco da Gama'yı mağlup ettiği maçta Felipe Melo, korkunç bir sakatlık yaşadı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip oyuncuyla giriştiği top kapma mücadelesinde ayak bileğini kırdı.