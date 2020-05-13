Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu. Süper Lig 2011-2012 sezonunda deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın sonunda çekilen fotoğrafları paylaşan Melo çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig 2011-2012 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti. O dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, zaferin yıl dönümünü unutmadı. 12 Mayıs 2012'de kupayı kaldıran kadroda yer alan Brezilyalı futbolcu, maç sonu çekilen fotoğrafları paylaştı. "BANA HER 12 MAYIS SENİ HATIRLATIYOR" Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Melo, şu ifadelere yer verdi: "Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor." Melo'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok konuşuldu ve binlerce beğeni aldı. Kaynak: Hürriyet