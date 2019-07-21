Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti

Başkent Cezayir'de büyük ve coşkulu bir kalabalıkla 29 yıl sonra gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutlayan Cezayir Milli Takımı'nın yıldızı Sofiane Feghouli, bir yandan üstü açık otobüsten vatandaşlarını selamlarken bir yandan da Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Bu görüntü sosyal medyada büyük yankı buldu.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR KALBİMİ ACITIYOR"

Feghouli, geçmişte Fransız basınında verdiği bir röportajda Filistin konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Filistin'de yaşananlar kalbimi acıtıyor. Bizler Müslümanız ve oradaki kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Kardeşlerimiz orada acı çekiyor."