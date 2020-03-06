Fed de koronavirüse teslim oldu - Şans Sohbetleri
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in koronavirüsün etkilerini gerekçe göstererek, yaptığı 50 baz puan ilk faiz indirimin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi.
06.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:20
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in koronavirüsün etkilerini gerekçe göstererek, yaptığı 50 baz puan ilk faiz indirimin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com