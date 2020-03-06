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Fed de koronavirüse teslim oldu - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in koronavirüsün etkilerini gerekçe göstererek, yaptığı 50 baz puan ilk faiz indirimin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi.

06.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:20
Fed de koronavirüse teslim oldu - Şans Sohbetleri

Ekonomist ile gazetecisi , bu hafta Amerikan Merkez Bankası 'in koronavirüsün etkilerini gerekçe göstererek, yaptığı 50 baz puan ilk faiz indirimin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi.

Kaynak: Dunya.com

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