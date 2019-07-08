FC Bayern Sezon Öncesi Başla

Son maçlarından kırk gün sonra - Lindau'ya karşı dostluk - Bayern ilk takımı 2019/20 sezonuna 8 Temmuz'da başladı. Thomas Müller, Thiago, Jéröme Boateng, Javi Martínez, Corentin Tolisso, Renato Sanches, Christian Früchtl ve Fiete Arp, Säbener Straße'deki performans merkezinde iyi ruhlu olarak bulunduğunu bildirdi. Antrenör Niko Kovac, asistanı Robert Kovac ve yeni asistan antrenörü Hansi Flick'ten kısa bir süre sonra hemen işe yaradı.